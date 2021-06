The Conjuring: il trailer del documentario dedicato alla casa maledetta che ha ispirato la saga

Diffuso il trailer di The Sleepless Unrest, documentario dedicato alla casa maledetta che ha ispirato la saga horror di The Conjuring.

Gravitas Ventures ha pubblicato il trailer del documentario soprannaturale intitolato The Sleepless Unrest, dedicato alla vera casa che ha ispirato la saga di The Conjuring.

The Sleepless Unrest, diretto dai registi Kendall e Vera Whelpton, è dedicato alla famosa casa stregata che ha ispirato i film di James Wan e che è stata recentemente venduta a nuovi proprietari ed è ora (ri)aperta per le indagini sul paranormale.

Con un accesso speciale e 14 telecamere in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una piccola squadra di registi e investigatori del paranormale si è trasferita per due settimane nella casa per documentarne l'attività paranormale. La casa dei Conjuring nella vita reale è ancora infestata? O c'è qualcos'altro di più sinistro in corso?

The Conjuring: come vedere i film della saga in ordine cronologico

Qui trovate la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, terzo capitolo della saga che ha dato vita a un lucroso franchise horror, al cinema dal 2 giugno. Il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.