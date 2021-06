The Conjuring, i fan della saga notano uno strano dettaglio nell'abbigliamento dei Warren

Senza dubbio i coniugi Warren (interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga) sono la coppia d'oro di The Conjuring. I fan hanno notato uno strano dettaglio che riguarda l'abbigliamento dei due coniugi: in tutti i film della saga in cui sono apparsi, infatti, i due abbinano cravatta e gonna.

Come ha fatto notare un utente su Twitter, il guardaroba dei coniugi Ed e Lorraine Warren, celebri protagonisti della saga battezzata da L'Evocazione - The Conjuring, contiene abiti decisamente particolari e che si prestano ad adattamenti di un certo livello. Nelle foto mostrate online, infatti, si può notare che le cravatte di Ed Warren presentano la medesima fantasia delle gonne di sua moglie Lorraine. La famiglia Warren, quindi, non combatte soltanto i demoni ma si vesta con uno spiccato senso della moda!

Come riportato da CBR, The Conjuring - Per ordine del Diavolo segna la quinta collaborazione di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei coniugi Warren. In occasione del tour promozionale di presentazione del film, l'attrice ha dichiarato: "I Warren personificano l'amore. Credo che la saga di The Conjuring racconti, soprattutto, l'amore e non tanto l'orrore. A rendere bellissimo questo franchise è il messaggio di amore che lancia: amore nei confronti delle persone che aiutano, del lavoro che fanno, amore reciproco e compassione".

Secondo quanto dichiarato dal regista Michael Chaves, il terzo film della saga - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Conjuring 3 - per ordine del diavolo) potrebbe essere l'ultimo episodio del franchise di The Conjuring. Il film si è già trasformato in una hit al box office statunitense e, per la prima volta, non è stato diretto da James Wan. Michael Chaves ha dichiarato a SlashFilm: "Sono molto felice all'idea di aver visto i Warren lontano da una casa stregata. Credo che ci siano ancora moltissime storie da raccontare. Mi piacerebbe tantissimo poter raccontare il Satanic Panic e il loro rapporto con il satanismo!".