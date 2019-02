The Conjuring: le action figures della saga sono bellissime, secondo James Wan

The Conjuring, nel secondo capitolo della saga horror ha introdotto le terrificanti presenza del demone suora e dell'Uomo Storto (The Crooked Man), ora ritratti in una serie di action figure che hanno ottenuto l'approvazione da parte di James Wan.

Il regista e produttore ha infatti visto le immagini dei nuovi oggetti da collezione e ha scritto su Twitter: "Sono totalmente a favore! Spero che verranno realizzate anche le action figure di Ed e Lorraine". Gli oggetti sono stati presentati alla Toy Fair di New York e NECA ha annunciato che i giocattoli saranno messi in vendita nei prossimi mesi. Le prime foto svelano il look delle action figure, permettendo di osservare le prime caratteristiche dei terrificanti modellini, tra cui una testa intercambiabile per la malvagia creatura "religiosa":

Whoa, Nun and Crooked Man toys. A Conjuring Universe line of collectibles, I'm in! Hope we get Ed and Lorraine too. https://t.co/IPeW8a0Zi5 — James Wan (@creepypuppet) February 16, 2019

L'universo horror proseguirà con l'arrivo nelle sale cinematografiche di Annabelle 3, previsto per il 3 luglio e diretto da Gary Dauberman, mentre The Conjuring 3 dovrebbe debuttare l'11 settembre 2020 e non avrà Wan alla regia che ha ceduto il suo ruolo dietro la macchina da presa a Michael Chaves, recentemente autore di La Llorona - Le lacrime del male.

L'Uomo Storto dovrebbe inoltre avere uno spinoff di cui sarà assoluto protagonista, anche se non è stato annunciato il nome del regista.