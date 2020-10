The Conjuring 3: un nuovo video svela i segreti delle riprese del sequel

The Conjuring 3 arriverà nei cinema solo nell'estate 2021, ma un nuovo video svela le prime sequenze e qualche aneddoto legato alle riprese dell'atteso sequel.

Il video svela che un esorcista di Atlanta ha benedetto il cast e il set prima dell'inizio delle riprese e raccoglie poi le dichiarazioni del cast e dei produttori sul set dell'atteso nuovo capitolo della storia degli investigatori del sovrannaturale.

Il produttore James Wan dichiara nello speciale Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind The Scenes: "Volevo realmente che The Conjuring: The Devil Made Me Do It si allontanasse dall'idea della casa infestata alla base dei primi due film del franchise. Dovrebbe essere su un altro livello, completamente diverso, qualcosa che non è mai stato esplorato nel mondo di The Conujuring". La storia si ispira infatti al processo di Arne Cheyenne Johnson in cui gli avvocati della difesa avevano dichiarato che il proprio cliente aveva agito a causa di una possessione demomiaca.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It è un horror tratto da una storia vera, che a suo tempo scioccò persino Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi paranormali affrontati dalla coppia, iniziò con una lotta per l'anima di un giovane ragazzo, e li portò ben oltre dove erano mai stati. Un caso che fece storia, soprattutto in tribunale, quando un uomo accusato di omicidio, tentò di impugnare la sua possessione demoniaca come difesa.

Michael Chaves dirige il film basato su una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick. Wilson e Farmiga torneranno nei ruoli di Ed e Lorraine Warren, con loro nel cast Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.