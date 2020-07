The Conjuring 3, l'uscita del film sarà rimandata?

L'uscita di The Conjuring 3 nelle sale USA potrebbe essere rimandata. Il film prodotto da James Wan e diretto da Michael Chaves dovrebbe arrivare al cinema in America l'11 settembre, ma l'attuale emergenza sanitaria potrebbe far saltare i piani iniziali.

Negli Stati Uniti aumentano infatti di giorno in giorno i numeri dei contagi, e gli esperti non sono ottimisti al riguardo.

Per questo si starebbe a un nuovo meeting tra gli Studios dopo il 4 di luglio nel quale verranno prese decisioni in merito all'attuale lineup cinematografica.

Nel caso di Warner Bros., la major ha recentemente confermato un nuovo spostamento di calendario per quanto riguarda quello che è probabilmente il film più atteso dell'anno, ovvero Tenet di Christopher Nolan, seguito da Wonder Woman 1984.

Ma mentre le avventure di Diana Prince sono ora programmate per ottobre, la pellicola con Robert Pattinson e John David Washington Washington potrebbe subire ulteriori rimandi.

Similmente, The Conjuring: per ordine del Diavolo (questo il titolo italiano del film) al momento programmato per settembre, potrebbe essere rimandato addirittura di un anno, secondo Deadline, essendo stata pianificata una slot per un non specificato film horror targato New Line per il prossimo 4 giugno. Inoltre, una mossa del genere permetterebbe non solo a Tenet di essere il film della riapertura per Warner Bros. (se dovesse essere effettivamente rimandato ancora), ma anche di proteggere un franchise alquanto redditizio dal punto di vista economico come quello di The Conjuring - che comunque in passato ha fatto bene al boxoffice estivo-. Al momento non abbiamo conferme da parte dello studio, ma attendiamo informazioni su eventuali nuovi sviluppi.

The Conjuring 3 è un horror tratto da una storia vera, che a suo tempo scioccò persino Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi paranormali affrontati dalla coppia, iniziò con una lotta per l'anima di un giovane ragazzo, e li portò ben oltre dove erano mai stati. Un caso che fece storia, soprattutto in tribunale, quando un uomo accusato di omicidio, tentò di impugnare la sua possessione demoniaca come difesa.