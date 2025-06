The Comeback: la serie con Lisa Kudrow ritornerà con la stagione 3

HBO ha annunciato il ritorno della serie The Comeback per la stagione 3, che sarà l'ultima. La comedy creata da Michael Patrick King con star Lisa Kudrow ha compiuto recentemente 20 anni e nel 2014 era poi tornata con gli episodi della seconda stagione.

Cosa racconta lo show

La serie The Comeback racconta la storia dell'attrice Valerie Cherish che diventa la protagonista di un reality show cercando di rilanciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel secondo capitolo della storia Valerie cercava di produrre un pilot per Andy Cohen e veniva scelta come protagonista di una serie intitolata Seeing Red, in cui interpretava una versione fittizia di se stessa nel progetto sulla vita di Paulie G., l'autrice di sitcom che l'aveva tormentata.

Le riprese delle puntate inedite inizieranno in estate, in vista di un debutto sugli schermi di HBO e HBO Max nel 2026.

King e Lisa Kudrow hanno dichiarato: "Valerie Cherish ha ritrovato la sua strada verso l'attuale panorama televisivo. Nessuno di noi è sorpreso del fatto che ci sia riuscita".

Amy Gravitt, responsabile della programmazione di HBO, ha aggiunto: "A prescindere da quello che l'industria le getta contro, Valerie Cherish è una sopravvissuta. Nel ventesimo anniversario del suo debutto, Michael Patrick King e Lisa Kudrow hanno scritto in modo brillante il suo ritorno su HBO e non vediamo l'ora di vederlo".

Il team che lavorerà allo show

Tra i ritorni nel cast ci saranno anche quelli di Dan Bucatinsky nel ruolo di Billy Stanton, Laura Silverman che è la produttrice televisiva Jane Benson, e Damian Young nei panni di Mark Berman, il marito di Valerie.

Nel team della produzione della terza stagione ci sono King, Kudrow, John Melfi e Bucatinsky.