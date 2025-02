Lisa Kudrow e Brian Cox intrappolati in una casa infestata nel trailer di The Parenting

Max ha pubblicato il trailer di The Parenting, una commedia horror che vede nel cast principale i premiati con l'Emmy Lisa Kudrow (Friends) e Brian Cox (Succession). Il film sarà disponibile in streaming a partire da giovedì 13 marzo.

Il trailer introduce Rohan, interpretato da Nik Dodani, e Josh, interpretato da Brandon Flynn, una giovane coppia che ha organizzato un weekend speciale in campagna, durante il quale i loro genitori avranno finalmente l'opportunità di incontrarsi. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando un'entità misteriosa inizia a terrorizzarli, infestando la casa che hanno affittato.

Oltre a Kudrow e Cox, il cast include Nik Dodani (Atypical) nel ruolo di Rohan, Brandon Flynn (Tredici) nei panni di Josh, Edie Falco come Sharon, Dean Norris (Breaking Bad) nel ruolo di Cliff, Parker Posey (La vita è un sogno) nel ruolo di Brenda, e Vivian Bang in quello di Sara. Il cast è completato da Chloe Sciore, Keith R. Beck, John Hawe, Kate Avallone, Heidi Garza, Carolyn Holland, Nick Silva e altri ancora.

Alcuni dettagli su The Parenting

The Parenting è diretto da Craig Johnson, che ha anche curato la sceneggiatura insieme a Kent Sublette. La produzione è affidata a Chris Bender e Jake Weiner.

La sinossi ufficiale recita: "Il film racconta la storia di Rohan e Josh, una giovane coppia che pianifica il weekend perfetto in campagna per far incontrare i loro genitori. Ma quando le tensioni aumentano tra Sharon e Frank, più tradizionalisti, e Liddy e Cliff, più rilassati, le famiglie si rendono conto che la casa in affitto - gestita dalla bizzarra Brenda - è infestata da un poltergeist di 400 anni. Quando uno dei genitori viene posseduto, tocca alla giovane coppia e alla loro curiosa amica Sara unire le forze per fermare l'entità malvagia".

I produttori esecutivi del film sono Richard Brener, Chris Pan, David Neustadter e Jared Ian Goldman. Il team creativo comprende Hillary Fyfe Spera come direttore della fotografia, Josh Crockett come montatore e Nathan Larson come compositore per la colonna sonora.