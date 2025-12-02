The Chosen, secondo il protagonista "gli atei ritroveranno la fede dopo aver visto la serie"

La serie che racconta la vita e la morte di Gesù di Nazareth, secondo il suo protagonista, ha già spinto alcuni spettatori a recuperare la fede perduta o mai avuta e a dedicarsi alla religione

Secondo quanto dichiarato dal protagonista Jonathan Roumie, la serie televisiva The Chosen ha già spinto molte persone che si ritenevano atee verso una conversione al cristianesimo.

Durante la sua apparizione a The View, Roumie ha affermato che alcuni spettatori lo hanno contattato per dirgli che, dopo aver visto lo show, sono passati dall'essere "atei convinti" a frequentatori assidui della chiesa.

"Ogni tanto, per esempio, sfoglio a caso i messaggi diretti su Instagram, perché è la piattaforma su cui sono più attivo, e ne scelgo due a caso. Ho scelto due persone diverse che mi hanno scritto e che, per caso, erano atee da sempre e non avevano mai avuto alcun interesse per Dio", ha raccontato Roumie. "E in qualche modo, qualcuno ha mandato loro la serie e all'improvviso è come se il primo episodio ti catturasse. E se Dio lo vuole, ti troverà. Ti seguirà. Ti cercherà".

The Chosen. Il cast della serie tv.

Una serie su Gesù un po' diversa dal solito

Ideata dal creatore Dallas Jenkins, The Chosen esplora la vita e la morte di Gesù di Nazareth mentre costruisce il suo ministero, compie miracoli e marcia verso il suo destino, come raccontato nella Bibbia. Lo show si distingue da altri programmi e film simili concentrandosi sulla vita di Gesù vista attraverso gli occhi di coloro che lo circondano.

Le prime quattro stagioni sono incentrate principalmente sul reclutamento dei discepoli da parte di Gesù, sulla predicazione del suo messaggio e sui miracoli compiuti, che suscitano l'ira di varie forze politiche e religiose. La quinta stagione, intitolata The Chosen: Last Supper, prepara il terreno per la crocifissione e la resurrezione di Gesù.

Roumie ha continuato dicendo: "Durante lo svolgimento dello show, alcune persone hanno iniziato a interessarsi alla Bibbia, poi hanno cominciato ad andare in chiesa e alla fine si sono convertiti al cristianesimo. Erano atei da sempre. Per me è qualcosa di straordinario".

Quando esce la nuova stagione di The Chosen?

L'ultima stagione ha visto il ritorno di diversi personaggi chiave, tra cui Giuda Iscariota interpretato da Luke Dimyan, Tommaso interpretato da Joey Vahedi, Maria Maddalena interpretata da Elizabeth Tabish, Maria di Nazareth interpretata da Vanessa Benavente e Re Erode interpretato da Paul Ben-Victor, tra gli altri.

La sesta stagione della serie è prevista per il 2026 e seguirà la crocifissione, che Roumie ha ammesso essere stata difficile da girare: "Penso che come attore si cerchi sempre la verità in un personaggio e per riuscire a trovarla e interpretarlo in modo autentico bisogna entrare nella verità di quel personaggio nella storia, e per Gesù questo diventa doppiamente intenso".