The Chaperone: il trailer del film scritto da Julian Fellowes, autore di Downton Abbey

The Chaperone è il nuovo film scritto da Julian Fellowes con protagonista Elizabeth McGovern, una delle star della serie Downton Abbey, di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Al centro della storia c'è la quindicenne Louise Brooks, parte affidata a Haley Lu Richardson, che ottiene la possibilità di trascorrere un'estate a New York per studiare danza e inseguire i suoi sogni, passando così dalla realtà di provincia di Wichita, in Kansas, a una metropoli ricca di stimoli e insidie. Sua madre Norma Carlisle (McGovern) decide però di accompagnarla, rendendo la situazione un po' complicata e dando vita a momenti divertenti ed emozionanti.

La regia del lungometraggio è stata firmata dal regista Michael Engler.

Nel cast del progetto ci sono anche Campbell Scott, Victoria Hill, Geza Rohrig, Miranda Otto, Robert Fairchild e Blythe Danner.

Ecco il trailer:

Downton Abbey, dopo la fine della messa in onda della pluripremiata serie televisiva, ritornerà sugli schermi con il film venerdì 13 settembre.

Il cast del progetto che proseguirà la storia sarà composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e Maggie Smith.

Tra i nuovi arrivi nell'aristocratico mondo ci saranno invece Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.