The Cell - La cellula: la trama del film horror con Jennifer Lopez, stasera in TV su Rai4

The Cell - La cellula è il film in onda stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20, un horror fantascientifico diretto nel 2000 dal visionario regista pubblicitario Tarsem Singh, con un cast all stars composto da Jennifer Lopez, Vince Vaughn e Vincent D'Onofrio.

Jennifer Lopez in una scena del film The Cell - La Cellula

Come rivela la trama, la psicologa Catherine (Jennifer Lopez) viene contattata dall'FBI per prendere parte a una terapia sperimentale che consente di entrare letteralmente nella mente di un paziente.

La missione è di penetrare nell'inconscio del serial killer Carl Stargher (Vincent D'Onofrio), finito in coma dopo la cattura da parte dei federali ma unico a conoscere il luogo in cui è nascosta la sua ultima vittima, che si presume ancora in vita.

Catherine accetta di calarsi nella tortuosa mente del mostro per cercare di salvarla ma il viaggio nella mente dell'assassino sarà lastricato di visioni da incubo.

A seguire, sempre su Rai4, in prima visione assoluta, la seconda stagione di "Eli Roth's History of Horror", docu-serie che approfondisce alcuni dei più fiorenti filoni del cinema horror moderno analizzati dai protagonisti e dagli esperti. A condurre ancora una volta il regista di Hostel, Cabin Fever e Green Inferno, Eli Roth che nel nuovo episodio di questa settimana prende in esame il cosiddetto 'body horror', ovvero quel cinema che racconta le mutazioni corporee con accezioni repellenti ed orrorifiche.

Tra gli ospiti della puntata il regista di Un lupo mannaro americano a Londra John Landis, il regista di Hereditary e Midsommar Ari Aster e l'attrice di Ginger Snaps Katharine Isabelle. L'episodio sarà seguito, alle 00:10, da Rupture, thriller fantascientifico e claustrofobico interpretato da Noomi Rapace che fa proprio il concetto di body horror.