The Brutalist è il Miglior Film del 2024 secondo i critici di New York

Per i membri del New York Film Critics Circle, che hanno deliberato in circa tre ore, è The Brutalist, diretto dal regista Brady Corbet, il Miglior Film del 2024.

Il lungometraggio, che dura oltre tre ore, è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel mese di settembre.

I riconoscimenti affidati dal Circolo dei Critici di NY

I critici di New York hanno inoltre premiato Adrien Brody, star proprio di The Brutalist, come Miglior Attore per la sua parte dell'architetto László Tóth nel film di Corbet.

RaMell Ross ha invece conquistato il riconoscimento come Miglior Regista per il lavoro compiuto con Nickel Boys, film tratto dal romanzo di Colson Whitehead che racconta la storia di due giovani che affrontano la riforma scolastica in Florida.

Carol Kane ha vinto il premio come Miglior Attrice per Between the Temples di Nathan Silver, in cui ha il ruolo di un'insegnante di musica. Marianne Jean-Baptiste è invece la Miglior Attrice Non Protagonista per Hard Truths, diretto da Mike Leigh, e Kieran Culkin ha conquistato il riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista per il film A Real Pain, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg.

