The Brutalist: il film è stato realizzato con un budget inferiore a 10 milioni di dollari

È stato svelato il budget utilizzato per The Brutalist di Brady Corbet, il film più acclamato dei festival autunnali di quest'anno.

Il film più acclamato dei festival autunnali di quest'anno è senza dubbio The Brutalist di Brady Corbet. La maggior parte delle discussioni sembra essere incentrata sulla durata del film e sull'intervallo, ma non tutti sono a conoscenza della cifra sbalorditivamente bassa che è stata impiegata per realizzare la pellicola.

Infatti, Corbet ha recentemente dichiarato a THR che The Brutalist è stato realizzato per "meno di 10 milioni di dollari", una cifra incredibilmente bassa per un'opera d'arte così ambiziosa. Considerando la grandezza del film e il modo in cui è stato girato, si tratta di un trionfo assoluto.

La convinzione generale è che i film indipendenti debbano ridimensionarsi a causa di tutte le restrizioni di budget, ma The Brutalist sembra aver sfidato tutto questo. La pellicola ha una dimensione monumentale, e racconta con maestria oltre cinque decenni della vita di un uomo.

La pellicola favorita agli Oscar

The Brutalist ha vinto il Leone d'argento a Venezia e attualmente è uno dei principali candidati all'Oscar. A24 lo ha recentemente acquistato per 10 milioni di dollari. Il film sarà presentato in numerosi altri festival in autunno e uscirà nelle sale a novembre/dicembre.

L'epopea storica di Corbet, della durata di 3 ore e 35 minuti, affronta l'ascesa di un immigrato ebreo come brillante architetto nell'America del secondo dopoguerra. Secondo la critica, l'interpretazione di Adrien Brody è imponente e Guy Pearce è brillante nel ruolo del losco milionario che lo ingaggia per costruire un progetto ambizioso.

Al centro della storia c'è il visionario architetto László Toth (Brody) che, con la moglie Erzsébet (Jones), si trasferisce dopo la guerra in America, dove un misterioso e benestante cliente (Pearce) cambia per sempre la loro vita.

Gli altri protagonisti di The Brutalist sono Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy (White Noise), Isaach De Bankolé (Casino Royale), Alessandro Nivola (The Many Saints Of Newark), Stacy Martin (Nymphomaniac Vol I), Jonathan Hyde (Titanic), e Peter Polycarpou (Evita).