The Brutalist: Adrien Brody è un sopravvissuto all'Olocausto nel nuovo trailer del film di Brady Corbet

A24 ha distribuito il nuovo trailer di The Brutalist, l'ultimo film diretto da Brady Corbet e con protagonista Adrien Brody, di recente vincitore del Golden Globe al miglior attore in un film drammatico.

Il film è stato presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e si sta distinguendo come uno dei titoli più acclamati della stagione dei premi attualmente in corso.

Il nuovo trailer di The Brutalist

Le sequenze del video mostrano il protagonista László Tóth (Brody) impegnato in diversi progetti di design dopo la fine del periodo vissuto all'interno del campo di concentramento di Buchenwald.

Nel trailer vengono riportate le recenti vittorie del film ai Golden Globe, nelle categorie miglior film drammatico, miglior regista a Brady Corbet e miglior attore in un film drammatico a Adrien Brody, oltre alle varie lodi della stampa.

La storia di The Brutalist

La trama di The Brutalist si concentra sulla storia di un geniale architetto ebreo László Toth, che emigra negli Stati Uniti dall'Ungheria in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo un inizio difficoltoso, Toth otterrà un incarico che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Nel cast del film, oltre al protagonista Adrien Brody, anche Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Alessandro Nivola e Jonathan Hyde. Adrien Brody ha vinto il primo Golden Globe della sua carriera, dopo la candidatura in Il pianista del 2003, quando vinse il suo primo e unico Academy Award nella categoria dedicata al miglior attore protagonista.