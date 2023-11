The Brothers Sun: il teaser della nuova serie Netflix con star Michelle Yeoh

A gennaio arriverà su Netflix la nuova serie The Brothers Sun, con protagonista Michelle Yeoh, ecco il primo teaser.

Netflix ha condiviso onlinr il primo teaser della serie The Brothers Sun, una nuova serie con protagonista Michelle Yeoh che debutterà in streaming il 4 gennaio.

Nel video si introduce il personaggio affidato all'attrice premio Oscar e i primi dettagli della trama.

Il nuovo show Netflix

La serie The Brothers Sun è ambientata a Los Angeles e Taiwan. Gli otto episodi seguono Charles Sun (Justin Chien), un gangster di Taipei abituato a essere uno spietato killer. Quando suo padre viene ucciso da un assassino misterioso, Charles va a Los Angeles per proteggere sua madre Ellen (Michelle Yeoh) e il fratello minote Bruce (Sam Song Li), completamente all'oscuro della verità legata alla sua famiglia. I tre devono però guarire le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa vuol dire far parte di una famiglia prima che i loro innumerevoli nemici li uccidano.

Nel cast ci sono inoltre Highdee Kuan, Joon Lee, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To.

Brad Falchuk (American Horror Story) è showrunner della serie che ha co-creato con Byron Wu.