The Bride!: Jake Gyllenhaal nel cast della rilettura di Frankenstein, il film diventa un affare di famiglia

Jake Gyllenhaal torna a collaborare con la sorella Maggie, che lo dirigerà nella sua rilettura de La moglie di Frankenstein in un ruolo non ancora specificato.

Jake Gyllenhaal si è unito al cast di The Bride!, rilettura del classico La moglie di Frankenstein diretta dalla sorella Maggie Gyllenhaal. Questa non è la prima collaborazione per i due fratelli, che hanno lavorato insieme in varie occasioni tra cui ricordiamo il cult Donnie Darko (2001), in cui interpretavano due fratelli anche sullo schermo.

Di cosa parlerà The Bride!?

L'originale La moglie di Frankenstein, diretto da James Whale nel 1935, è stato il primo sequel dell'iconico Frankenstein della Universal, basato sul romanzo di Mary Shelley del 1818. Il film di Whale viene considerato uno dei più grandi sequel horror mai realizzati, superando persino l'originale agli occhi di alcuni critici. Il film prosegue la storia del dottor Henry Frankenstein, che viene costretto dal suo collega dottor Septimus Pretorius a creare una compagna per il mostro di Frankenstein. Nonostante la permanenza ridotta sullo schermo, la performance di Elsa Lanchester nei panni della Sposa è diventata leggendaria.

Mentre la maggior parte dei dettagli della trama sono tenuti ben nascosti, nella sinossi di The Bride! si legge: "Un solitario mostro di Frankenstein viaggia nella Chicago degli anni '30 per cercare l'aiuto di un certo dottor Euphronius affinché gli crei una compagna. I due riportano in vita una giovane assassinata dando vita alla Sposa che però ben presto acquisirà una propria volontà tuffandosi in una storia d'amore appassionata che attirerà l'attenzione della polizia e di una rivolta sociale selvaggia e radicale".

Jake Gyllenhaal in un momento drammatico di Animali notturni

Un cast all star

In questo nuovo adattamento l'irlandese Jessie Buckley sarà la Sposa. Il film ambientato nella Chicago del Proibizionismo avrà un'estetica steampunk, come suggeriscono le foto dal set di The Bride! diffuse finora. L'ambientazione dimostra la volontà di Maggie Gyllenhaal di dare una svolta unica al racconto classico, fondendo elementi storici con uno stile visivo moderno. A interpretare il mostro di Frankenstein è un Christian Bale in versione rasata. Nel cast anche Penélope Cruz, Peter Sarsgaard e Annette Bening.

The Bride! dovrebbe arrivare nei cinema nell'autunno 2025.