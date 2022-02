The Bricklayer: Nina Dobrev e Aaron Eckhart star del thriller

L'attrice Nina Dobrev sarà la protagonista del film thriller The Bricklayer, prodotto da Gerard Butler, accanto ad Aaron Eckhart.

Nina Dobrev sarà la protagonista dell'action-thriller The Bricklayer accanto all'attore Aaron Eckhart.

Le riprese del progetto inizieranno a marzo in Europa con la regia di Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2).

La produzione di The Bricklayer sarà curata da Millennium Media in collaborazione con Gerard Butler, che hanno già portato al successo di Attacco al potere.

Il film racconta quello che succede quando qualcuno inizia a ricattare la CIA uccidendo dei giornalisti stranieri e facendo sembrare responsabili i servizi segreti. Mentre il mondo inizia a unirsi contro gli Stati Uniti, la CIA deve chiedere l'aiuto del suo più brillante e ribelle agente della CIA che si è ritirato a vita provata, obbligandolo a confrontarsi con il suo passato mentre emergono i dettagli della cospirazione internazionale.

La sceneggiatua è firmata da Hannah Weg e Matt Johnson. Per ora non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato a Nina Dobrev, la star di The Vampire Diaries e Love Hard.