Nina Dobrev nelle prime foto ufficiali di Sick Girl

L'attrice Nina Dobrev, conosciuta per essere stata la protagonista di The Vampire Diaries, è la star del film Sick Girl, di cui sono state condivise le prime foto ufficiali.

Nina Dobrev è la protagonista del film Sick Girl, di cui online sono state condivise le prime foto ufficiali.

Il progetto con star la protagonista di The Vampire Diaries verrà presentato al Mercato di Cannes per provare a trovare una distribuzione internazionale.

La trama del film

Il film Sick Girl è l'esordio alla regia di Jennife Cram e racconta la storia di Wren Pepper, interpretata da Nina Dobrev. La giovane sente che sta perdendo il rapporto con le sue amiche di sempre e, nel disperato tentativo di riavvicinarsi, dice una bugia di cui perde presto il controllo. Wren si ritrova quindi divisa tra la nuova attenzione che sta ricevendo e il senso di colpa per una bugia che potrebbe porre fine per sempre all'amicizia a cui tiene profondamente.

Sick Girl: una foto del film con Nina Dobrev

Sick Girl: Nina Dobrev in una foto del film

Nel cast ci sono anche Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs), Sherry Cola (Good Trouble), Brandon Mychal Smith (She's All That), Stephanie Koening (Into the Storm), Hayley Magnus (The Dressmaker), Dan Bakkedahl (Veep) e Ray McKinnon (Deadwood).

Le riprese si sono svolte nel 2020, ma la produzione è stata ostacolata dalla pandemia. Il film potrà contare sulle musiche originali composte da Patrick Stump, cantante dei Fall Out Boy.