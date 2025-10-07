The Brave and the Bold, Andy Muschietti confermato alla regia: "Ma la produzione è in grande ritardo"

Quando vedremo il Batman canonico DC in azione? Chi sarà a interpretarlo? Ma soprattutto, chi lo dirigerà? Andy Muschietti ha fatto chiarezza dialogando con un fan a un concerto.

Mentre si avvicina il momento di vedere il suo nuovo show, l'atteso IT: Welcome To Derry, il regista Andy Muschietti ha rassicurato i fan sul suo coinvolgimento nel film DC su Batman, The Brave and the Bold.

Dopo l'iniziale annuncio di James Gunn al momento del lancio del nuovo DCU, le notizie su The Brave and the Bold si sono progressivamente diradate. Gunn ha svelato di essere subissato di richieste di attori che vogliono interpretare il film, ma il progetto al momento è sostanzialmente in stallo.

Notizie fresche arrivano dall'utente Twitter Afram Malki (@Gotham2739), che si imbattuto in Muschietti al bar dopo un concerto e gli ha potuto porre le domande che tutti avrebbero voluto.

Cosa ha detto Andy Muschietti su The Brave and the Bold?

Anche se è impegnato nella promozione della serie IT: Welcome to Derry, il cui arrivo su Sky e NOW a partire dal 27 ottobre verrà celebrato con eventi e installazioni a Lucca Comics & Games 2025, Aandy Muschietti ha confermato il coinvolgimento come regista in The Brave and the Bold.

Il cineasta ha, però, specificato che il progetto non entrerà in produzione tanto presto - anche se c'è uno sceneggiatore già coinvolto - visto che al momento gli sforzi sono concentrati su The Batman: Part II, la cui lavorazione è attesa per dicembre 2025. Ciò è in linea con quanto affermato in precedenza da James Gunn, secondo cui The Brave and the Bold non uscirà nello stesso anno del Batman di Robert Pattinson.

The Brave and the Bold sarà, dunque, diretto da Andy Muschietti e prodotto da James Gunn e Peter Safran per DC Studios. Come ha anticipato Gunn, il film si concentrerà sulla storia di Batman e del suo vero figlio, Damian Wayne. "È basato sulla fantastica serie a fumetti di Grant Morrison. Damian Wayne è il mio Robin preferito, è un piccolo assassino che Batman cerca di mettere in riga e quindi questa è la storia di loro due, e l'inizio di una sorta di Bat-famiglia nel DCU" ha detto.