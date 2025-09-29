Batman, James Gunn subissato di richieste per The Brave and The Bold: "Molti grandi attori vogliono farlo"

Il produttore e regista deve assegnare il ruolo del Cavaliere Oscuro nel suo DCU e sembra che molti nomi noti si siano offerti di interpretarlo

James Gunn, regista e co-capo dei DC Studios, avrebbe una lunga lista d'attesa di grandi attori di Hollywood che vorrebbero interpretare Batman nel suo nuovo DC Universe. Il ruolo deve essere assegnato per permettere al nuovo film sul Cavaliere Oscuro di entrare ufficialmente in produzione dopo anni di sviluppo.

In una recente intervista con IGN, Gunn ha rivelato che molti attori di primo piano hanno espresso interesse a interpretare il Cavaliere Oscuro nel prossimo film, Batman: The Brave and the Bold. Ha anche detto che lo studio si sta prendendo alcune libertà con la ben nota storia delle origini di Bruce Wayne e che la trama del film è ancora parecchio "in evoluzione".

"Alcune cose sono state cambiate", ha detto Gunn. "Molte sono in evoluzione riguardo alla sua situazione familiare e tutto il resto, quindi non darei nulla per scontato. Sì, voglio dire, l'attore che vuole... Ascolta, prima di tutto, non crederesti quanti grandi attori mi hanno già detto che vogliono interpretare Batman. Penso che sarebbe più difficile trovare attori che non vogliono interpretare Batman. È il personaggio che tutti vogliono interpretare. Questa è la verità".

The Batman, ispirato al costume di Batman: Earth One?

A che punto è Batman: The Brave and the Bold?

Il progetto è ancora in una fase relativamente preliminare dello sviluppo, non si è ancora entrati in vera e propria pre-produzione. Andy Muschietti era stato confermato come regista ma non è chiaro se ci sarà effettivamente lui al timone; James Gunn si sta occupando personalmente anche dello script, che al momento è in fase di scrittura.

In precedenza, Muschietti aveva dichiarato che "Batman è un progetto che è stato un po' posticipato": attualmente sta scrivendo un film di fantascienza che potrebbe essere prodotto prima. Gunn ha fatto capire che non c'è una timeline certa per l'inizio delle riprese: il film non partirà finché lo script non sarà ad un livello che lui ritenga soddisfacente.

The Brave and the Bold dovrebbe raccontare la storia del rapporto tra Bruce Wayne / Batman e suo figlio Damian Wayne (Robin), ispirandosi al fumetto Batman & Son di Grant Morrison. Alcune previsioni hanno suggerito che, seguendo i tempi tipici di sviluppo, il film potrebbe uscire non prima del 2028-2029. Ricordiamo che nel 2027 arriverà nelle sale The Batman - Part II di Matt Reeves, con al centro il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, che fa parte delle storie "Elseworlds", ovvero slegate da quelle del DCU.

The Batman: Matt Reeves, Robert Pattinson in una foto dal set

James Gunn ha spiegato il motivo dietro i ritardi del film

A tre anni dal suo annuncio, Batman: The Brave and the Bold avrebbe dovuto raccontare l'arrivo di Damian Wayne, figlio di Bruce, destinato a vestire i panni di Robin. Tuttavia, i progetti paralleli come The Batman - Part II di Matt Reeves hanno reso più complessa la definizione di un'identità chiara per il personaggio all'interno del nuovo universo narrativo. Gunn ha spiegato che esiste una direzione di fondo per Batman, ma che i dettagli sono ancora in fase di definizione.

A chi gli ha chiesto se il Batman interpretato da Robert Pattinson possa un giorno entrare nel nuovo universo condiviso, Gunn ha risposto che, sebbene sia stato discusso, è molto improbabile che accada. L'intenzione è quella di mantenere separati gli "Elseworlds" dal DCU principale, pur senza escludere del tutto ogni possibilità futura.