Il regista di The Brave and the Bold conferma: Robert Pattinson non sarà il Batman del nuovo DCU

Il regista del prossimo film sui DC Studios, The Brave and the Bold, ha smentito le voci su un possibile ritorno di Robert Pattinson nel ruolo di Batman per il nuovo universo DC.

Subito dopo Natale, è emerso che il sequel di The Batman di Matt Reeves ha subito un forte ritardo e non arriverà più nelle sale prima dell'1° ottobre 2027.

Nonostante il co-responsabile dei DC Studios, James Gunn, abbia dichiarato sui social media che il ritardo è dovuto semplicemente al fatto che la sceneggiatura non è stata completata, sono circolati alcuni rumor che sostenevano che Gunn volesse portare Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro del DCU, e che questa fosse la vera ragione del ritardo.

Gunn ha ammesso di aver preso in considerazione la possibilità di mantenere il Batman di Pattinson nel nuovo universo, e secondo l'insider Jeff Sneider, Gunn continua a pensarla in questo modo.

In mezzo a questi rumor però, il regista di The Brave and the Bold Andy Muschietti ha chiarito senza indugi che Pattinson non sarà il Crociato Incappucciato del DCU, durante un'intervista al programma Radio TU.

Le parole del regista di The Brave and the Bold

"Come tutti sanno, il Batman di The Brave and the Bold apparterrà al nuovo universo DC. È abbastanza ovvio che il Batman di Matt Reeves non faccia parte di questo nuovo universo. Tuttavia, la DC e la Warner Bros. stanno procedendo con la seconda parte della serie The Batman di Reeves, che, come ampiamente riportato, dovrebbe uscire intorno al 2027. Ciò significa che il prossimo film di Batman richiederà un po' di tempo prima di vedere la luce", ha dichiarato il regista.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

"Far uscire due film di Batman contemporaneamente sarebbe controproducente. Quello che la DC sta facendo è creare una strategia per evitare che i due film entrino in conflitto tra loro. Per quanto riguarda il mio coinvolgimento nel progetto, per ora ci sono buone intenzioni. Vogliono fare il film con me e anch'io voglio farlo. Sono ansioso di lavorare al film. Stiamo parlando della storia e del tono", ha concluso Muschietti, regista anche di The Flash.

Sebbene la decisione finale non spetti a Muschietti, egli sarebbe a conoscenza di chi sarà scelto per il ruolo di Batman nel film che dirigerà. Pertanto, possiamo probabilmente considerare ciò che dice come una conferma e mettere a tacere le voci su una possibile inclusione del BatVerse di Reeves nel DCU.

Possiamo anche interpretare questa dichiarazione come una conferma del fatto che Muschietti è ancora legato alla regia di Batman: The Brave and the Bold, nonostante le voci contrarie.