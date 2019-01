The Boys: il trailer della serie in arrivo su Amazon Prime

The Boys arriverà in estate su Amazon Prime Video, adattando per il piccolo schermo l'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, e online è stato condiviso un nuovo teaser trailer che mostra i personaggi in azione.

Le otto puntate, della durata di un'ora, sono ambientate in un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al lato più oscuro della loro notorietà seguendo quanto accade a un gruppo di vigilantes della CIA conosciuti come "The Boys" che operano per smascherare i supereroi corrotti, mossi da una grande determinazione e da una forte volontà di combattere l'oscuro.

Ecco il teaser trailer:

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori ci saranno Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.

Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!