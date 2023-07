The Boys: lo spinoff Gen V anticipa che il finale della serie riprenderà i fumetti

Lo spinoff Gen V anticipa che il finale di The Boys molto probabilmente si ispirerà dall'amato fumetto: i fan sono entusiasti della direzione che potrebbe prendere la serie.

La nuova serie intitolata Gen V suggerisce che The Boys riprenderà la conclusione dei fumetti da cui è tratto l'intero show: la serie sui supereroi di Prime Video si basa sulla serie a fumetti omonima di Garth Ennis e Darick Robertson. Entrambe le versioni di The Boys seguono Hughie Campbell e Billy Butcher nella loro ricerca di vendetta contro i Sette.

Sostenuti dalla potente società Vought International, i Sette sono un'organizzazione corrotta di supereroi, noti nell'universo come "supes". Con Antony Starr nei panni di Homelander, i supes sono un gruppo estremamente malvagio. Infatti, Homelander rappresenta una minaccia così grande che sia i libri che la serie TV si preparano a uno scontro tra lui e il team The Boys.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr durante una scena della serie

Lo spinoff, Gen V, segue invece una nuova generazione di supes intenti ad affrontare la Godolkin University School of Crimefighting: questi personaggi si prepareranno a prendere il posto dei Sette e ciò offre indizi su come potrebbe svilupparsi la trama di The Boys. I fumetti, infatti, si concludono con Butcher che tenta di uccidere tutti i supes sulla Terra. Il suo genocidio viene fermato dal resto del team di, ma i loro sforzi hanno un grande costo.

Hughie è l'unico sopravvissuto del team, mentre Frenchie, Mother's Milk e Kimiko muoiono per mano di Butcher. Sebbene perda la maggior parte dei suoi amici, Hughie riesce a impedire a Butcher di eliminare tutti i supes. I Sette vengono sciolti, ma la conclusione dei fumetti di The Boys suggerisce che una nuova generazione prenderà il loro posto.