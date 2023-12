The Boys: con lo spin-off messicano si possono fare 'grandi cose', secondo Gael García Bernal

Il co-produttore Gael García Bernal promette "grandi cose" in arrivo con The Boys: Mexico, lo spin-off messicano della serie.

Durante una lunga intervista con Variety realizzata in occasione del lancio di Cassandro, nuovo film Prime Video, Gael García Bernal ha avuto modo di parlare brevemente anche di The Boys: Mexico, lo spin-off annunciato due settimane fa. "Sono molto entusiasta di ciò che possiamo fare", ha detto l'attore e produttore. "Penso che possiamo fare qualcosa di molto interessante in America Latina."

Lo spin-off, ambientato in Messico, sarà scritto da Gareth Dunnet-Alcocer (sceneggiatore di Blue Beetle) e prodotto da Bernal insieme a Diego Luna e a Seth Rogen per Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

The Boys: Karl Urban, Nathan Mitchell, Chace Crawford, Jack Quaid, Karen Fukuhara in una scena della serie

In occasione del CCXP, il Comic-Con brasiliano, pochi giorni fa è stato pubblicato online trailer della quarta stagione di The Boys e lo showrunner Eric Kripke ha svelato che nei nuovi episodi ci sarà una scena decisamente folle. "Vorrei solo aggiungere che oggi ero in post produzione, e stavamo lavorando su una scena della quarta stagione che potrebbe essere la cosa più folle che abbiamo mai fatto", ha scritto su Twitter in risposta al trailer. "Come se davvero non potessi credere che ce l'abbiamo fatta."