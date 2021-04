The Boys: Reina Hardesty tra i protagonisti della serie spinoff

Lo spinoff di The Boys sembra sempre più vicino a ottenere il via libera alla produzione e nel cast è arrivata anche Reina Hardesty. Il progetto mostrerà dei personaggi che si trovavano a vivere gli anni del college e non ha ancora un titolo ufficiale, oltre a essere descritta come una serie irriverente e vietata ai minori.

Reina Hardesty, recentemente tra gli interpreti di Brockmire, avrà la parte di una giovane supereroina. Nel cast del nuovo show ambientato nel mondo di The Boys ci saranno anche Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips, Jaz Sinclair e Lizze Broadway.

Al centro della storia ci sarà un'università per Super messa su dalla Vought International con lo scopo di insegnare a studenti con abilità speciale a controllare i propri poteri.

Il produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg ha scritto il pilot dello spinoff e ne sarà showrunner e produttore insieme a Seth Rogen, Eric Kripke, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty. Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno stretto una nuova partnership con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film per il nuovo show.

Nel frattempo sono in corso in Canada le riprese della terza, attesa stagione di The Boys.

Reina Hardesty ha recitato anche in The Flash, Legends of Tomorrow e StartUp.