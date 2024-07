The Boys, per l'interprete di Patriota chiudere con la Stagione 5 è giusto: "Vogliamo uscirne a testa alta"

La notizia che The Boys si sarebbe concluso con la quinta stagione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se secondo Antony Starr si è trattata della scelta più saggia che si potesse fare per lo show.

Interrogato sulla decisione di Prime Video e di Eric Kripke di concludere la narrazione di questa parodia dei supereroi, l'interprete di Patriota ha ammesso di non essere ancora pronto a quel momento.

"Oh, non posso ancora pensarci", ha affermato Starr con una risatina. "Non posso ancora pensarci perché, prima di tutto, la strada da percorrere è ancora lunga, e voglio sfruttarla al massimo e godermela. Al momento mi sto godendo quello che sta accadendo con lo show".

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

La decisione più saggia per The Boys

Per Starr, non si tratta solo del divertimento della serie. Questo cast si diverte costantemente insieme (mentre spesso filma scene ridicole e oscene), ma la realizzazione di uno show televisivo richiede un piccolo esercito di persone che si fanno in quattro per lo stesso obiettivo.

"Per la Stagione 4 abbiamo lavorato duramente in tutti i settori, dai ristoratori a tutti coloro che lavorano nell'ufficio di produzione, agli attori, al cast, ai produttori, ai registi... Tutti ci hanno messo tanto impegno, quindi è fantastico quando la stagione diventa disponibile in tutto il mondo". Su queste pagine trovate la recensione di The Boys 4.

"Sono molto consapevole di voler uscire di scena con una nota davvero positiva e forte", ha continuato Starr. "Non vorrei che diventassimo lo show che si è spinto troppo in là in una stagione e poi è caduto in basso. A nome di tutti coloro che lavorano allo show, penso che meritiamo di uscire di scena a testa alta, senza pensare che avremmo dovuto andarcene prima o che ci siamo allungati troppo, per così dire. Penso che sarà il momento giusto, ma sarà anche difficile andarsene". In attesa del finale di stagione questa settimana, gli episodi di The Boys sono disponibili su Prime Video.