The Boys: Patrick Schwarzenegger si unisce al cast dello spin-off

Lo spin-off di The Boys ha aggiunto nuovi membri al suo cast. Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi prenderanno parte al nuovo progetto targato Amazon Studios.

La notizia è stata data da Deadline, che ha confermato l'ingresso di Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi nel cast dello spin-off di The Boys. Un report non confermato sembrerebbe suggerire che Schwarzy possa interpretare Golden Boy, personaggio nominato nella serie online Seven on 7. Thomas e Pigossi, invece, interpreterebbero Polarity e Dr. Cardosa.

Lo spinoff di The Boys, ora in produzione, è descritto come una serie irriverente e vietata ai minori che esplora le vite dei Supes mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per i migliori contratti nelle città più note. A metà tra The Boys, un college show e Hunger Games, la serie ha già ufficializzato nel proprio cast i nomi di London Thor, Derek Luh, Shelley Conn, Asa Germann, Chance Perdomo, Maddie Phillips, Lizzie Broadway e Jax Sinclair.

"Stiamo scrivendo furiosamente" ha rivelato l'anno scorso a The Hollywood Reporter il creatore di The Boys Eric Kripke, che produce esecutivamente la serie spinoff. "Penso che stia venendo su davvero bene. È eccitante in quella sorta di modo perverso della Marvel - nel modo in cui i diversi progetti Marvel sono molto diversi: uno è un thriller, l'altro una commedia. Anche questo sembra così, ma con una tonnellata in più di battute sui culi" ha concluso Kripke.

"Direi che è vagamente ispirato ai G-Men dei fumetti" ha detto Kripke parlando con The Wrap. "E l'abbiamo usato come punto di partenza, un po' come in The Boys, dove prendiamo un'idea iniziale e poi la portiamo avanti nella nostra strana direzione. Stavamo parlando e ci siamo imbattuti in questa idea e ne eravamo così entusiasti che l'abbiamo portata su Amazon" ha chiosato ancora Kripke.