The Boys: la star Karl Urban svela quando uscirà la quinta e ultima stagione

Preparatevi a una lunga attesa per vedere come si svolgerà la fase 2 del piano diabolico di Patriota e Sister Sage per l'America. L'interprete di Billy Butcher, Karl Urban, ha infatti rivelato quando potremo vedere la quinta e ultima stagione della serie, e per sfortuna dovremo aspettare ancora un bel po' di tempo.

Per quanto riguarda il motivo per cui la serie si concluderà con la quinta stagione, il creatore della serie Erik Kripke ha precedentemente dichiarato: "In parte si tratta di una stupida cosa da sceneggiatori, ma tre e cinque sono i grandi numeri magici per la scrittura".

"Tre sono gli atti cinematografici, quelli televisivi sono cinque. Le barzellette sono una corsa di tre per cinque. Cinque mi sembra un buon numero tondo. È sufficiente per raccontare la storia, ma anche per portarla al culmine senza esaurirla. È stato difficile perché non ho potuto dirlo a tutti. Ero entusiasta di poter finalmente diffondere la notizia".

Quando esce The Boys 5?

L'attore Karl Urban ha confermato che la stagione finale di The Boys non inizierà a essere trasmessa in streaming prima del 2026 in un post sul suo account Instagram.

The Boys: la locandina della serie Amazon Prime

"Lavorare con l'illustre Jeffrey Dean Morgan è stata la parte migliore della mia giornata ogni giorno. Questo è tutto @theboystv per ora gente. Ci vediamo tra ... 2 anni (vorrei fosse prima) per la stagione finale su Prime Video", ha scritto Urban.

Con la conclusione della quarta stagione dello show, The Boys si è allontanato incredibilmente dal materiale di partenza (una serie di fumetti Dynamite del 2006 di Garth Ennis e del disegnatore Darick Robertson), il che significa che nessuno sa come si concluderà la serie.

La quarta stagione di The Boys ha come protagonisti Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. In questa stagione sono presenti in ruoli secondari Susan Heyward, Valorie Curry, Jessie T. Usher e Jeffrey Dean Morgan.

Creato da Kripke nel 2019, The Boys è diventato uno dei programmi più importanti dello streamer, con due spinoff di successo tra cui Gen V e The Boys Presents: Diabolical. È in fase di sviluppo anche un terzo spinoff, The Boys: Mexico.