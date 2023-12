Meg Ryan difende il figlio Jack Quaid: 'Non è un nepo baby, ha del talento innato'

Meg Ryan ha difeso il figlio Jack Quaid dalle accuse di nepo baby durante un'intervista rilasciata al magazine Glamour.

L'attrice e regista ha infatti voluto ribadire che il giovane sta facendosi strada nel mondo del cinema e della televisione grazie al suo talento.

Un talento emergente

Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid, ha recitato recentemente nei film di Scream ed è un membro del cast della serie The Boys.

La star di Harry, ti presento Sally ha sottolineato: "Jack è davvero talentuoso, ha un talento innato più di quanto lo sarò mai. Quelle cose sui 'nepo baby' sminuiscono così tanto la sua etica del lavoro, i suoi doni e su come sia sensibile all'idea del suo privilegio".

Gwyneth Paltrow contro il termine "nepo baby": "Non c'è niente di male a fare il mestiere dei tuoi genitori"

I commenti di Jack Quaid

The Boys 2: Jack Quaid in una foto promozionale della nuova stagione

In precedenza Jack, rispondendo alle domande di People alcuni mesi fa, aveva affrontando la questione sui "figli di" parlando della sua famiglia: "Non mi sono sentito davvero diverso, sono cresciuto con amici che avevano a loro volta genitori coinvolti nel settore. Ma poi cresci e ti rendi conto che è qualcosa di piuttosto unico il fatto che entrambi i tuoi genitori siano attori. Non ti rendi conto che le cose sono leggermente anormali fino a quando cresci".

Il figlio di Meg e Dennis ha voluto aggiungere: "Li ringrazierò per tutto quello fino al giorno della mia morte. Ora posso vivere realmente in questi mondi ed è una tale gioia".