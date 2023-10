The Boys in the Boat: il trailer del film che segna il ritorno di George Clooney alla regia

Il film The Boys in the Boat, in uscita nelle sale americane il 25 dicembre, segna il ritorno alla regia di George Clooney, ecco il trailer.

Il 25 dicembre arriverà nei cinema americani The Boys in the Boat, il nuovo film diretto da George Clooney di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si introducono i protagonisti e le difficoltà che affrontano prima e dopo essersi uniti a una squadra di canottaggio poco prima delle olimpiadi del 1936.

I dettagli del film

Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The Boys in the Boat racconterà il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo l'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

George Clooney è impegnato alla regia, mentre Mark L. Smith ha firmato la sceneggiatura.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani a Natale.

Il cast

Il protagonista del film sarà Callum Turner e nel cast ci saranno anche Joel Edgerton, Chris Diamantopoulos, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban, James Wolk, Hadley Robinson, e Courtney Henggeler.