Da The Boys a Andy Warhol: Antony Starr è irriconoscibile nelle foto del biopic su Basquiat

Antony Starr, celebre soprattutto per il ruolo del supercattivo Patriota nella serie Prime Video The Boys, ha sostituito il mantello con una parrucca bianca e occhiali per interpretare l'artista Andy Warhol.

Starr interpreterà l'icona della pop art in Samo Lives, un film biografico su Jean-Michel Basquiat di prossima uscita. Le immagini dal set del film mostrano la trasformazione di Starr, che si calerà in un ruolo molto diverso da Patriota, il personaggio narcisista, muscoloso e pericolosissimo di The Boys per cui è diventato famoso.

Diretto da Julius Onah e scritto per il grande schermo da Onah e Peter Glanz, Samo Lives, secondo quanto riportato, "racconta la storia dell'ascesa di Basquiat nella scena artistica newyorkese mentre fa i conti con il suo passato e il suo futuro, il tutto con la vivacità e l'inventiva che caratterizzano il suo rivoluzionario stile neo-espressionista".

Un irriconoscibile Antony Starr è Andy Warhol sul set di Samo Lives

Il rapporto tra Andy Wahrol e Basquiat

Warhol e Basquiat furono presentati per la prima volta nel 1982 dal mercante d'arte di Warhol, Bruno Bischofberger. Nonostante fossero una coppia piuttosto insolita, Warhol e Basquiat collaborarono a oltre 150 opere diverse, oltre a lavorare alle loro rispettive creazioni artistiche.

La loro improbabile amicizia terminò nel febbraio 1987, quando Warhol morì improvvisamente dopo un complicato intervento alla cistifellea. Basquiat morì per overdose 18 mesi dopo.

Le riprese del film biografico sono già terminate. Oltre a Starr, il film vede la partecipazione di Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Basquiat e Jeffrey Wright, che curiosamente aveva interpretato lo stesso artista nel film Basquiat di Julian Schnabel del 1996.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

In attesa dell'ultima stagione di The Boys

Oltre a Samo Lives, Starr ha in programma la quinta e ultima stagione di The Boys, prevista per il 2026 su Prime Video. Quando le riprese sono terminate qualche mese fa, Starr ha condiviso un commovente messaggio di addio alla serie TV sui supereroi sul suo profilo Instagram.

"Ho aspettato un po' per lasciare che le cose si sistemassero e cercare di elaborare la fine di questo show", ha scritto nel post, che includeva anche alcune foto di lui nei panni del suo personaggio insieme ai suoi colleghi del cast. Ha continuato aggiungendo che è "difficile (per me) esprimere a parole quanto sia stata incredibile questa esperienza", definendo l'esperienza "il momento clou" della sua carriera fino ad oggi.