The Boys: Amazon rinnova la serie per la seconda stagione

Amazon annuncia il rinnovo di The Boys, serie tv sui supereroi disponibile da oggi sulla piattaforma streaming.

The Boys: Antony Starr in una scena della serie

Da oggi 26 luglio il pubblico di Amazon Prime può godere della visione della prima stagione di The Boys, ispirata all'omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson. Nel frattempo, Amazon anticipa i tempi mettendo già in cantiere la seconda stagione e annunciando l'arrivo di Aya Cash nel cast.

Le otto puntate - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Boys - sono ambientate in un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al lato più oscuro della loro notorietà. Focus dello show è quanto accade a un gruppo di vigilantes della CIA conosciuti come "The Boys" che operano per smascherare i supereroi corrotti, mossi da una grande determinazione e da una forte volontà di combattere l'oscuro.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.