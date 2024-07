The Boys, l'interprete di Abisso era preoccupato per una scena raccapricciante: "Ho avuto un attacco panico"

Nel corso di una recente intervista concessa a Rolling Stone, Chace Crawford, interprete di Abisso nella serie The Boys, ha parlato di un momento così stressante sul set da avergli quasi causato un attacco di panico.

L'attore ha ammesso che "avrebbe" avuto dei ripensamenti sull'opportunità di partecipare allo show se avesse saputo della relazione sessuale tra il suo personaggio, il supereroe Abisso, e il polpo Ambrosius (doppiato da Tilda Swinton) nella quarta stagione della serie Prime Video.

"Guardarlo adesso è davvero divertente e brillante, ma quando è venuto fuori, mi sono detto: 'Oh Dio, come funzionerà?'", ha dichiarato Crawford a Rolling Stone.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Chace Crawford e il suo "quasi attacco di panico"

L'attore ha anche spiegato come le scene intime siano state ideate dallo showrunner Eric Kripke, ricordando di essere stato "in totale negazione" la prima volta che ha dovuto girare una scena di sesso con la creatura marina nel famigerato episodio della terza stagione "Herogasm".

"E poi a 24 ore dal primo giorno in cui dovevo girare ho quasi avuto un attacco di panico", ha rivelato Crawford. "Ho chiamato Kripke, lui è davvero fantastico. Ha un milione di cose da fare, ma la sua porta è sempre aperta. Quindi ero preoccupato per la scena. Mi chiedevo: 'Come la facciamo? Quali saranno le angolazioni? Quanto dovrò essere nudo?', ha cambiato un'inquadratura per me. Ed è stato un gesto fantastico".

Crawford ha notato che lo show ha un coordinatore dell'intimità per le scene di sesso, ma ovviamente non è intervenuto per le scene con il polpo, aggiungendo: "Ma l'hanno trattata come se si fosse trattato di un set chiuso: 'silenzio, tutti fuori'. Il solo fatto di avere un polpo bagnato nel letto è stato divertente e strano. E poi devi aspettare un anno prima che esca e ti chiedi: 'Come verrà accolto?'".

"Ma è piaciuto a tutti", ha aggiunto Crawford. "L'altro giorno ho visto qualcuno in palestra che mi ha detto: 'Ti faccio vedere questo'. Ed era lui in costume da Deep con un polpo rosa avvolto intorno a lui al Comic-Con o qualcosa del genere. È piaciuto a tutti, amico. Mi hanno preso un po' in giro, ma è stato bello".