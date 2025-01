The Boys 5: primo sguardo al nuovo team di Super nelle foto dal set

Nuove foto dal set di The Boys 5 anticipano uno snodo narrativo importante dell'ultima stagione della serie Prime Video fornendo uno sguardo al nuovo team dei Super e fornendo importanti dettagli a sostegno di alcune teorie dei fan.

Nel finale della quarta stagione, Patriota ha compiuto un passo importante verso la conquista del pieno controllo degli Stati Uniti rimuovendo tutti gli ostacoli politici e radunando i suoi nemici, tra cui Latte Materno, Frenchie, Kimiko e Hughie (al momento sono rimasti fuori solo Starlight e Butcher).

È stato lasciato intendere che il piano di Patriota prevedesse l'internamento di coloro che si opponevano a lui (e forse anche di tutti gli umani, alla fine) in campi di prigionia, e ora abbiamo la conferma che i 'Campi di Libertà' saranno effettivamente utilizzati per questo scopo.

Le nuove foto dal set rivelano pubblicità dei campi sulle fiancate di alcuni autobus, fornendo anche un primo sguardo al nuovo team di Super, Teenage Kix. Questo gruppo è una parodia di team come Young Avengers e Teen Titans e include A-Train, Sister Sage e il defunto Popclaw tra i suoi ex membri. Nei fumetti, comprende anche Big Game, Jetstreak, Hyperion, Shout Out e Mesme.

Cosa succederà al personaggi più amati?

In un'intervista del 2024 con TV Guide sui suoi piani per l'ultima stagione, allo showrunner Eric Kripke era stato chiesto se avesse già deciso chi sopravvivrà e chi arriverà ad una fine senza dubbio complicata.

"Chiunque muoia nella quinta stagione se lo meriterà ampiamente. Abbiamo una certa idea di chi vivrà e chi morirà, ma non siamo ancora certi su tutto. Ma la serie sta per concludersi, quindi è ovvio che non tutti ce la faranno."

Nei fumetti, quasi tutti i personaggi principali a parte Hughie e Starlight muoiono, mentre Billy Butcher si trasforma in un villain in piena regola ed elimina la maggior parte della sua stessa squadra. La serie Prime Video non è mai stata un adattamento particolarmente fedele, quindi dubitiamo che la fine sarà questa. Certo, è vero che Butcher ha abbracciato il suo lato oscuro nel finale della quarta stagione di The Boys, ma scommettiamo che per lui c'è ancora spazio per la redenzione.