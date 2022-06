The Boys 4: Prime Video annuncia il via libera alla prossima stagione

The Boys 4 verrà realizzata: Amazon ha rinnovato la serie tratta dall'omonimo fumetto per un nuovo ciclo di episodi.

Prime Video ha annunciato la realizzazione di The Boys 4 grazie al rinnovo della serie prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Sony Pictures Television.

I realizzatori hanno inoltre svelato i dati delle visualizzazioni dei primi tre episodi della terza stagione.

The Boys è tornata sugli schermi con i primi tre episodi della terza stagione venerdì 3 giugno, e nuove puntate saranno disponibili ogni venerdì, fino all'epico finale di stagione di venerdì 8 luglio.

La stagione di otto episodi è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nei primi tre giorni di uscita della terza stagione, il pubblico mondiale di The Boys è cresciuto del 17% rispetto alla seconda stagione e del 234% rispetto alla prima.

Vernon Sanders, head of global television, Amazon Studios, ha dichiarato: "Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo della terza stagione di The Boys, sapevamo che lo spettacolo stava diventando ancora più audace, un'opera impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy. The Boys continua a mettere alla prova i limiti della narrazione, divertendo e, contemporaneamente, facendo una satira sociale a tratti fin troppo reale. Questo mondo creato nella serie ha fatto presa a livello globale in modo incredibile e il numero di spettatori nel weekend di lancio ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che hanno dato vita al franchise per Prime Video e non vediamo l'ora di portare ancora più The Boys ai nostri spettatori".

Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha aggiundo: "Parlando per il cast e la troupe, siamo davvero grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver amato la serie e averci permesso di fare di più. Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei The Boys contro Homelander e i Seven e allo stesso tempo di poter dire la nostra sul mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia in cui l'esplosione di genitali ha portato ancora più successo".

The Boys 3: Antony Starr nei panni di Patriota

Jeff Frost e Jason Clodfelter, rispettivamente presidente e co-presidente della Sony Pictures Television, hanno infine sottolineato: "I produttori e il cast di The Boys hanno dimostrato anno dopo anno che non c'è limite che non possano superare. Siamo incredibilmente orgogliosi di questa brillante e sovversiva serie fuori dai generi. Il nostro rapporto con Prime Video è molto più di una partnership, è come se fossimo una famiglia allargata. Tutti qui alla Sony Pictures Television sono grati di lavorare con Prime Video e Eric Kripke per un'altra stagione di successo".

The Boys 3, recensione dei primi tre episodi: eroi sempre più cattivi su Prime Video

Il franchise di The Boys ora include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, ora in streaming su Prime Video, oltre a Untitled Boys Spinoff, ambientato nell'unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti, attualmente in produzione.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi".

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall'executive producer e showrunner Eric Kripke.