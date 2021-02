The Boys 3: la prima foto dal set condivisa da Eric Kripke

Le riprese di The Boys 3 sono ufficialmente iniziate ed Eric Kripke ha condiviso online la prima foto dal set del nuovo capitolo della serie prodotta da Amazon Studios.

Lo showrunner del progetto ha pubblicato lo scatto senza aggiungere alcun dettaglio e i fan hanno ora potuto vedere una statua dorata che ritrae Patriota.

Il cast della terza stagione di The Boys è ritratto inoltre in alcune immagini che mostravano gli attori in viaggio per raggiungere il set, mentre Jack Quaid ed Erin Moriarty hanno potuto già ritrovarsi, esprimendo online il proprio entusiasmo.

Nello show tratto dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson ci sono Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Annie), Karen Fukuhara (Kimiko) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti di The Boys ci sarà anche Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy, un personaggio ideato come parodia di Captain America.

L'adattamento della storia raccontata tra le pagine proporrà anche un episodio ispirato a Herogasm, una miniserie in cui si raccontava un evento segreto a cui ogni anno partecipavano le persone dotate di poteri, vivendo esperienze estreme di vario tipo.

Tra gli interpreti, almeno per ora, non ci sarà invece Jeffrey Dean Morgan che da tempo ha dato la sua disponibilità a Eric Kripke ed è in attesa che i suoi impegni sul set di The Walking Dead gli permettano di essere coinvolto nel progetto targato Amazon.