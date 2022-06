The Boys 3: Paul Reiser sarà una guest star della serie, ecco la prima foto

Nel cast di The Boys 3 ci sarà anche l'attore Paul Reiser che sarà una guest star della serie Amazon interpretando La Leggenda.

La star apparirà per la prima volta nello show distribuito da Prime Video in occasione del quinto episodio, intitolato The Last Time to Look.

The Boys: Paul Reiser è La Leggenda

Paul Reiser sarà in The Boys i proprietario di una fumetteria che ha una conoscenza enciclopedica per quanto riguarda tutti i supereroi. L'uomo ha inoltre dei forti impulsi sessuali e parla solo con Butcher.

La terza stagione della serie ha debuttato il 3 giugno in streaming e si concluderà l'8 luglio. Paul Reiser è recentemente apparso in show come Stranger Things e Il Metodo Kominsky, oltre a essere conosciuto dagli spettatori per essere stato Paul Buchman nello show di NBC Mad About You.

The Boys 3, recensione dei primi tre episodi: eroi sempre più cattivi su Prime Video

Il franchise di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, ora in streaming su Prime Video, oltre a Untitled Boys Spinoff, ambientato nell'unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti, attualmente in produzione.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi".

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall'executive producer e showrunner Eric Kripke.