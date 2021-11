The Boys 3: la prima foto della Contessa Cremisi interpretata da Laurie Holden

L'attrice Laurie Holden interpreterà in The Boys 3 il ruolo della Contessa Cremisi, ecco la prima foto del personaggio.

Nel cast di The Boys 3 ci sarà anche l'attrice Laurie Holden nel ruolo della Contessa Cremisi e Amazon Studios ha ora condiviso la prima foto promozionale del personaggio, svelandone il look.

L'attrice, conosciuta dal pubblico televisivo per aver recitato in serie come The Walking Dead, è ritratta nello scatto con il costume rosso del personaggio tratto dai fumetti.

The Boys 3: Laurie Holden in una foto promozionale

Nel cast della terza stagione di The Boys, oltre a Laurie Holden, ci saranno nuovi arrivi nel cast che comprendono Jensen Ackles con la parte di Soldier Boy, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva e Nick Wechsler.

Nelle puntate inedite l'attrice avrà il ruolo della Contessa Cremisi. Tra le pagine dell'opera originale è una donna con i capelli rossi e indossa un costume e un mantello dello stesso colore. La contessa possiede poteri legati al calore e ha una relazione con Mind Droid, anche se ha dei rapporti con Stormfront.

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti ha tra i suoi interpreti Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono stati promossi a regular della serie, con la new entry Jensen Ackles nei panni del celebre Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.