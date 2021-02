The Boys 3, arrivano i rinforzi da Supernatural: si aggiungono nuovi produttori e gli sceneggiatori

Per the Boys 3, Eric Kripke chiama all'appello produttori e sceneggiatori di Supernatural per dare manforte nello sviluppo della terza stagione della serie di Amazon Prime Video.

Per il co-creatore e showrunner di The Boys, Eric Kripke, prima della serie Amazon ci fu Supernatural, e ora che il longevo show targato The CW è terminato, le sue creature potranno "incontrarsi" grazie all'aggiunta di membri del cast e della crew provenienti dalla serie con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki.

Jensen Ackels e Jared Padalecki si accostano alla scena di un crimine nell'episodio pilota di Supernatural

Non sarà infatti solo l'interprete di Dean Winchester a fare il salto da uno show all'altro, ma anche alcuni dei produttori e degli sceneggiatori di Supernatural, che come riporta Variety, andranno a rimpolpare lo staff della terza stagione di The Boys.

Meredith Glynn, produttrice esecutiva e sceneggiatrice di Supernatural dal 2016 al 2020, ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva anche nella serie Amazon. Reed, script coordinator per lo show dal 2009 al 2012, sarà anche lui tra i produttori esecutivi di The Boys, come anche Jim Michaels, storico collaboratore di Kripke, che è stato parte di Supernatural dal 2009 al 2020, e ha prodotto ben 245 episodi della serie.

Già dai suoi inizi però, The Boys ha potuto vantare l'apporto della crew di Supernatural, grazie alla presenza di Phil Sgriccia e Christopher Lennertz dietro le quinte, e di attori come Jim Beaver; apporto che ora non farà che aumentare e, si spera, possa un giorno estendersi anche ad altri membri del cast dello show The CW... Magari anche Jeffrey Dean Morgan e Jared Padalecki, quando non sono impegnati con le riprese di The Walking Dead e Walker? Staremo a vedere.