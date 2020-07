The Boys 3: Amazon rinnova la serie, online una clip inedita della seconda stagione

The Boys 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: Amazon ha rinnovato la serie per una terza stagione. L'annuncio è stato compiuto durante il panel organizzato in occasione dell'evento Comic-Con@Home che ha permesso inoltre di vedere in anteprima una clip tratta dal secondo ciclo di episodi.Nel video diffuso online i protagonisti sono in fuga e cercano di mettersi in salvo su un'isola mentre vengono attaccati dal personaggio interpretato da Chace Crawford.

La produzione ha inoltre annunciato che debutterà un after show intitolato Prime Rewind: Inside the Boys che sarà condotto da Aisha Tyler.

La seconda stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video a partire da venerdì 4 settembre, giorno in cui saranno disponibili i primi tre episodi. Nelle puntate inedite i Boys saranno in fuga dalla legge, con i Supes a dargli la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher (Karl Urban) sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Seven ora che Homelander (Antony Starr) punta ad acquisirne il controllo completo. Il suo potere è minacciato dall'arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei Supervillain diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.

Tra i Supes dei Seven si annoverano anche Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell). Nel cast della seconda stagione si vedranno anche Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins e Giancarlo Esposito, che ritorna nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.