The Boys 2: un nuovo video introduce Stormfront

In The Boys 2 debutterà il personaggio di Stormfront e online è stato condiviso un nuovo video in cui appare l'eroina.

The Boys 2 avrà tra i propri protagonisti anche Stormfront, personaggio introdotto in un nuovo video condiviso online.

Su Twitter l'eroina interpretata dall'attrice Aya Cash compie un'entrata in scena a sorpresa durante un evento.

What the fuck? The newest member of The Seven just posted this. Any clue what's going on, mates? pic.twitter.com/SppWuhNgiZ — The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020

Nel filmato pubblicato sul profilo Twitter di The Boys Stormfront viene presentata a Patriota (Antony Starr) e Maeve (Dominic McElligott), non particolarmente felici dell'arrivo di un nuovo membro del team.

Tra le pagine dei fumetti la giovane è ispirata ad eroi come Thor, Captain America e Shazam. Stormfront era stata la prima persona dotata di poteri creata dai nazisti e poi portata negli Stati Uniti, dove diventa un'eroina e guida un proprio team di persone dotate di poteri ed è alla pari di Patriota, potendo volare, avendo un'incredibile forza ed essere in grado di manipolare gli elementi naturali.

Nella serie la storia del personaggio sembra molto diversa: Stormfront è di Portland e fisicamente appare molto diversa. Il suo arrivo avrà delle ripercussioni su tutti gli altri protagonisti.

La serie The Boys, tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di Amazon Studios.

Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.