The Boys 2: il primo teaser trailer dei nuovi episodi

The Boys 2, di cui è stato diffuso il primo teaser trailer, arriverà prossimamente su Amazon Prime Video.

Il video è una rapida successione di scene d'azione, scontri, e brevi momenti dedicati a tutti protagonisti dell'apprezzato progetto prodotto per la piattaforma di streaming.

The Boys è una serie televisiva ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile. Rilasciata a luglio, la serie è stata rinnovata da Amazon ancor prima del suo debutto nella piattaforma streaming.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.