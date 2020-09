The Boys 2: una scena scioccante con un topo vivo è stata eliminata

L'interprete di Kimiko, Karen Fukuhara, ha svelato l'esistenza di una scena scioccante con un topo vivo che è stata poi eliminata dal final cut di The Boys 2.

The Boys: Karl Urban, Nathan Mitchell, Chace Crawford, Jack Quaid, Karen Fukuhara in una scena della serie

I primi tre episodi della seconda stagione di The Boys saranno disponibili su Amazon prime Video a partire dal 4 settembre. Nel corso di un'intervista a Digital Spy l'interprete della misteriosa Kimiko, Karen Fukuhara, ha svelato l'esistenza di una scena raccapricciante chela vedeva coinvolta insieme a un topo vivo e che non ha superato il final cut finendo per essere tagliata dalla versione definitiva:

"Abbiamo parlato così tanto dei momenti scioccanti della serie tv, specialmente della scena con la balena e la barca, ma io ricordo un altro momento. Avevo una scena con un topo, ho dovuto girarla usando un topo vivo, per me è stato abbastanza scioccante. Purtroppo non ha superato il montaggio. Peccato perché per me è stata un'esperienza davvero interessante! Quella scena ha a che fare col mio passato, Kimiko trova una connessione con un topo che vive per la strada, ma il topo mi ha rubato la scena! Questo è il motivo per cui la scena è stata tagliata dalla seconda stagione, ma senza dubbio rivederemo il topo nella terza stagione!"