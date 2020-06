The Boys 2: Amazon svela la data di uscita

The Boys 2 ha finalmente una data di uscita: il 4 settembre arriveranno in streaming su Amazon Prime Video gli episodi inediti, che verranno distribuiti con cadenza settimanale, dell'apprezzata serie che porta sugli schermi un improbabile gruppo di eroi e villain.

L'annuncio è stato fatto grazie alla condivisione online di un video, permettendo così ai fan di segnare l'appuntamento sui propri calendari.

We've heard your fuckin' whining and moaning about "when is Season 2" so here you go. See you on September 4th, mates. #TheBoysAreBack pic.twitter.com/Q6aS2NvKKk — The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020

The Boys è una serie televisiva ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile. Rilasciata a luglio, la serie è stata rinnovata da Amazon ancor prima del suo debutto nella piattaforma streaming.

Amazon Prime Video, nel mese di dicembre 2019, aveva pubblicato online il primo teaser delle puntate della seconda stagione, lasciando però in sospeso i tanti fan.

Nella nuova stagione i protagonisti saranno in fuga e disperatamente alla ricerca di un modo per poter riunire le forze e combattere contro Vought, mentre Butcher sembra scomparso nel nulla. Starlight deve invece affrontare il tentativo di Patriota di ottenere un controllo completo sui Sette, ma il suo tentativo sembra essere ostacolato dall'entrata in scena Stormfront, che ha dei progetti personali. Voight, nel frattempo, cerca di trarre profitto dalla paranoia che sembra alimentare la nazione.

Tra i nuovi arrivi nel cast anche quelli di Goran Visnjic nel ruolo di Alistair Adana, a capo di una misteriosa chiesa, e Claudia Doumit che sarà la politica Victoria Neuman.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.