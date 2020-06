The Boys 2: la data di uscita svelata venerdì da una reunion del cast

Il cast di The Boys 2 si riunirà per un evento online durante il quale verrà annunciata la data di uscita dei nuovi episodi.

L'appuntamento è per venerdì alle 20 (ora italiana) e i fan possono attendersi anche la presentazione di nuove clip tratte dalla seconda stagione.

IT BEGINS, FUCKERS. Tune in to @TheBoysTV FRIDAY, 2pm ET, 11am PT for a reunion hosted by @pattonoswalt!!



The cast talks Season 2 secrets! Show Season 2 clips! Say "cunt" a lot! AND ANNOUNCE THE SEASON 2 PREMIERE DATE! #TheBoys #TheBoysTV #SPNFamilyhttps://t.co/kfJYlm8wLF — Eric Kripke (@therealKripke) June 24, 2020

L'annuncio è stato compiuto dallo showrunner Eric Kripke che ha svelato su Twitter che Patton Oswalt sarà il conduttore della reunion che, come prevedibile, avrà un linguaggio non privo di insulti e termini poco adatti a un pubblico di minorenni.

La serie The Boys, tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di Amazon Studios.

Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.