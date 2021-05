The Boy from Medellin, su Prime Video in streaming da oggi

The Boy from Medellín, il documentario del 2020 diretto da Matthew Heineman con J Balvin, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 7 maggio!

Il film disegna un ritratto di J Balvin (nome d'arte di José Álvaro Osorio Balvin), una delle più rilevanti star della musica internazionale. Quattro volte vincitore del Latin Grammy, per J Balvin parlano i numeri: le sue canzoni hanno raccolto oltre 40 miliardi di ascolti totali sulle piattaforme streaming, di cui 15 soltanto su YouTube. Detiene numerosi record e continua a macinarne senza sosta, ma la più grande soddisfazione che l'artista attendeva sarebbe dovuta arrivare nel novembre 2019, quando il sogno di esibirsi nello stadio della sua amata Medellín, in Colombia, era ormai pronto per diventare realtà.

Locandina di The Boy from Medellín

Ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di pura gioia per l'artista è divenuto qualcosa di molto più complesso e difficile, con la lotta personale di J Balvin ad ansia e depressione che lo attanagliavano già da tempo. Ma non solo: il quadro politico colombiano, sempre più precario, rendeva affatto semplice dedicarsi esclusivamente allo spettacolo, con le manifestazioni di piazza contro il presidente Iván Duque a prendersi quasi esclusivamente la scena. Così, nonostante il suo desiderio di concentrarsi sul "dare nuova luce al mondo", J Balvin si è ritrovato presto sotto pressione, con richieste sui social media finalizzate a fargli prendere una chiara posizione sull'argomento. Mentre il concerto si avvicinava sempre di più e le tensioni attorno all'artista aumentavano, J Balvin ha iniziato a considerare diversamente le responsabilità nei confronti della propria comunità.

