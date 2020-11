The Bourne Supremacy e l'idea alla base dell'arma più anticonvenzionale del film

Durante un'intervista Jeff Imada ha avuto molto da dire a proposito della scelta di usare una rivista arrotolata come arma in una scena di The Bourne Supremacy, la sequenza in questione è divenuta celebre nel corso degli anni a causa della peculiarità della scelta di un'arma così anticonvenzionale.

Joan Allen e Brian Cox in una scena di The Bourne Supremacy

Imada, il coordinatore degli stunt e dei combattimenti, ha dichiarato durante l'intervista: "Andavo in giro per il set, una volta allestito, cercando di provare ad identificare un oggetto che sarebbe potuto diventare un'efficace arma contundente."

"Non era un processo semplice perché cercavo di pensare in fretta ma al tempo stesso intelligentemente, a un certo punto ho arrotolato una rivista e ho capito che avrebbe potuto funzionare; poi però ho dovuto convincere alcune persone che sarebbe stata un'arma del tutto funzionale." Ha continuato il coordinatore.

"Ho dovuto dimostrarlo a tutti, l'ho arrotolato e ho colpito il tavolo per far vedere loro quanto fosse effettivamente duro e quanto l'impatto fosse forte. Matt Damon e Marton Csokas hanno iniziato a colpirsi a vicenda prima delle riprese e si sono accorti che la rivista, in effetti, faceva male e lasciava dei lividi sulle braccia." Ha concluso Imada.