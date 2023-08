The Book of Clarence: il trailer del film biblico con le musiche di Jay-Z

Tristar e Legendary hanno condiviso il primo trailer del film biblico The Book Of Clarence, un progetto che potrà contare anche sulla musica originale di Jay-Z.

Nel video viene introdotto il personaggio che rimane conquistato dal Messia e dai suoi apostoli, decidendo di seguirne le orme.

Il progetto

Il film The Book of Clarence è scritto e diretto da Jeymes Samuel e offre um nuovo approccio ai racconti biblici.

Al centro della trama c'è Clarence (Lakeith Stanfield), un giovane intelligente, ma sfortunato, che lotta per trovare una vita migliore per la sua famiglia e lotta per liberarsi dai debiti. Conquistato dal potere e della gloria del Messia e dei suoi apostoli, il protagonista rischia tutto per delineare il proprio percorso di una vita divina, scoprendo poi il potere della redenzione che potrebbe essere la sua unica via di salvezza.

Il lungometraggio ha delle musiche originali di Jeymes Samuel, Jay-Z e molti altri artisti.

Nel cast ci sono anche Omar Sy, Anna Diop, RJ Cyler, David Oyelowo, Michael Ward, Alfre Woodard, Teyana Taylor, Caleb McLaughlin, Eric Kofi-Abrefa, Marianne Jean-Baptiste, James McAvaoy e Benedict Cumberbatch.

Il film arriverà nelle sale americane il 12 gennaio 2024.