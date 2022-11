Pins And Needles, iniziate a Matera le riprese del film con Omar Sy e LaKeith Stanfield

Sono iniziate in questi giorni a Matera le riprese del film Pins and Needles, con protagonisti Omar Sy e LaKeith Stanfield.

Sono ufficialmente iniziate a Matera le riprese di Pins and Needles, una black comedy biblica diretta da Jeymes Samuel e interpretata da Omar Sy e LaKeith Stanfield.

Precedentemente intitolato The Book of Clarence, Pins and Needles segna il ritorno alla regia di Jeymes Samuel dopo il debutto con il western The Harder They Fall, che ha visto nel cast anche Lakeith Stanfield.

Lupin: Omar Sy nella serie Netflix

Le riprese della pellicola sono iniziate a Matera il 19 novembre, negli stessi luoghi in cui Mel Gibson girò La passione di Cristo e che nel 2016 ospitarono il set di Maria Maddalena di Garth Davis e il remake di Ben Hur di Timur Bekmambetov.

Nonostante siano ancora poche le notizie in merito alla trama del film, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella città di Matera, sono giunte alcune piccole anticipazioni riguardanti il cast. Pins and Needles avrà oltre 2.000 comparse per lo più di colore, circa 200 delle quali sono state selezionate dalla produzione del film dai centri di accoglienza per immigrati situati in Basilicata.

I produttori statunitensi di Pins and Needles, come riportato da Variety, sono James Lassiter, Shawn Carter e Tendo Nagenda, mentre il produttore Garrett Grant è il produttore esecutivo attualmente sul set in Italia. La produzione è stata affidata a Luca Severi production group di Roma.