The Book of Boba Fett, nel nuovo teaser trailer della serie Disney+, il ritorno di una leggenda

Un nuovo teaser trailer di The Book of Boba Fett è stato diffuso da Lucasfilm: cosa ci riserverà la nuova serie di Star Wars targata Disney+?

Manca appena un mese all'uscita di The Book of Boba Fett su Disney+, ma nel frattempo Lucasfilm ci mostra un nuovo teaser trailer per la serie di Star Wars targata Disney+, con protagonista Temuera Morrison.

Il 29 dicembre sapremo finalmente qualcosa in più sul leggendario cacciatore di taglie che fece il suo debutto nella trilogia originale di Star Wars.

Dopo averlo rivisto in The Mandalorian, dove abbiamo assistito a un team-up proprio con Mando (Pedro Pascal) contro Moff Gideon (Giancarlo Esposito), e successivamente al suo insediamento sul trono di Jabba the Hutt con l'aiuto di Fennec Shand (Ming-na Wen), lo ritroveremo protagonista della prima stagione di The Book of Boba Fett, nella quale cercherà di stabilire il suo dominio sul circolo di criminali più pericolosi della Galassia.

Tra i registi dei primi 8 episodi dello show troviamo Robert Rodriguez, Jon Favreau, Dave Filoni e Bryce Dallas Howard, che promettono grandi cose per questa nuova avventura seriale.

Intanto il mondo delle serie tv dedicate a Star Wars si sta espandendo sempre di più, e presto avremo modo scoprire anche cosa hanno combinato e stanno combinando altri amatissimi personaggi come l'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor o la Ahsoka Tano di Rosario Dawson.

Chi è pronto per un'imminente dose massiccia di Star Wars?