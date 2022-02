The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen fa chiarezza sulla seconda stagione

La star di The Book of Boba Fett Ming-Na Wen ha voluto chiarire i suoi commenti sulla seconda stagione, interpretati in maniera errata dai fan.

Ci sarà una seconda stagione di The Book of Boba Fett? Probabilmente, ma non è un'informazione nota al momento, e quanto detto da Ming-Na Wen nei giorni scorsi non è la dimostrazione che sia già stata confermata.

A spiegarlo con più chiarezza è la stessa attrice di Fennec Shand, che in uno dei suoi ultimi post aveva utilizzato la dicitura "prima stagione" in riferimento alla serie di Disney+ con protagonista Temuera Morrison.

"Siete tutti saltati alle conclusioni sbagliate quando ho detto 'prima stagione' di The Book of Boba Fett. Ma come avrei dovuto chiamarla?" ha scritto in un nuovo tweet l'attrice "Per essere chiari, non voleva significare necessariamente che c'è una seconda stagione dello show. Ma sto tenendo le dita incrociate! Godetevi tutti gli episodi di #TheBookOfBobaFett! @disneyplus".

Considerato il successo ottenuto dalla più recente serie di Star Wars targata Disney+, è probabile che una seconda stagione possa effettivamente venire annunciata, ma tutto dipende ovviamente dai piani del team produttivo-creativo di Lucasfilm.

E voi, vorreste una stagione 2 di The Book of Boba Fett?